FDA aprova nova vacina para crianças A Food and Drug Administration (FDA) aprovou a comercialização da Pediarix, combinação de vacinas destinada a proteger crianças contra cinco tipos de doença utilizando menos injeções que as atualmente necessárias por outras vacinas. A Pediarix é produzida pela gigante farmacêutica britânica GlaxoSmithKline. A FDA aprovou o produto para o uso em crianças com dois, quatro e seis meses de idade para a prevenção de difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e pólio, em uma série de vacinas ministradas em três doses. Em comunicado, a companhia afirmou que a combinação de vacinas resulta em até seis injeções a menos nas crianças. A GlaxoSmithKline disse ainda que a Pediarix comprovou-se segura e eficiente em diversos testes clínicos realizado em todo o mundo, nos quais 20.739 doses da vacina foram administradas em 7.028 crianças. Dentre as reações ao medicamento, incluindo as provocadas no local da aplicação da injeção, estão dores, vermelhidão e inchaço, além de febre.