FDA aumenta inspeção em fábricas de ração Para acompanhar as novas medidas de controle da doença da vaca louca, a Food and Drug Administration (FDA) órgão do governo norte americano encarregado de controlar e fiscalizar medicamentos e produtos alimentícios, informou que vai aumentar as inspeções em fábricas de rações em 2004. A FDA pretende conduzir 2.800 inspeções por conta própria e custear inspeções particulares de 3.100 instalações ligadas à fabricação e distribuição de ração animal e ingredientes para ração. Em parceria com os governos estaduais, a FDA também pretende receber informações sobre 700 inspeções adicionais somente em 2004.