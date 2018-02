Fechada visitação ao topo do prédio mais alto do mundo O proprietário do Burj Khalifa informou hoje que o deck localizado no topo do prédio mais alto do mundo foi temporariamente fechado. A notícia desapontou visitantes e lançou dúvidas sobre a atração, apenas um mês após a inauguração do edifício. Dubai espera que a vista do topo do prédio de 828 metros seja uma grande atração turística. O emirado do Oriente Médio promove o turismo em vários países, anunciando atrações como o Burk, que lembra uma agulha prateada em meio ao deserto e pode ser visto a quilômetros de distância.