Fechado acordo para a Basílica da Natividade Após vários dias de intensas negociações, mediadores da União Européia e dos EUA conseguiram uma solução para pôr fim ao cerco israelense à Basílica da Natividade, em Belém. Os 13 palestinos que, por força de um acordo firmado no domingo, devem deixar o complexo religioso diretamente para o exílio serão trasladados provisoriamente para o Chipre e, de lá, serão separados e levados para países europeus e para o Canadá. A concordância de Chipre foi confirmada hoje pelo ministro das Relações Exteriores cipriota, Yiannakis Casulides. "Um avião britânico chegará a Israel nas próximas horas para buscar os 13 palestinos, que serão entregues às autoridades cipriotas em Larnaca (no sul da ilha)", disse Casulides. "Os palestinos permanecerão em Chipre por um breve período, até que se encerrem as negociações sobre seu destino seguinte." Em Larnaca, o grupo ficará num hotel, sob a custódia de agentes de segurança de Chipre. O ministro cipriota acrescentou que Espanha e Grécia estão entre os países que poderiam acolher a maior parte dos palestinos. Embora nenhuma fonte oficial espanhola tivesse descartado essa possibilidade, o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, afirmou hoje que os países da UE - atualmente sob a presidência da Espanha - estavam tentando resolver o destino final dos palestinos. "Mas ainda é cedo para dizer que a Espanha vai acolher as pessoas que estão refugiadas na basílica", acrescentou Aznar. Diplomatas da UE declararam que a questão não será resolvida antes da próxima reunião ordinária da entidade, segunda-feira, em Bruxelas. Os 13 palestinos forçados ao exílio formam o grupo considerado por Israel como o mais perigoso entre os mais de 200 que, armados, invadiram a basílica em 2 de abril, fugindo dos militares israelenses que ocuparam Belém durante a Operação Muro de Defesa. Eles são acusados de terem participado diretamente de atentados contra cidadãos israelenses. Pressionadas pela comunidade internacional e por líderes religiosos cristãos - que exigiam o fim do cerco ao complexo erguido onde, segundo a tradição, nasceu Jesus Cristo -, as autoridades israelenses concordaram no domingo com a expulsão dos 13 acusados e a transferência de outros 26 para uma prisão em Gaza. Segundo esse acordo, os demais palestinos que estavam na igreja seriam liberados, depois de se submeterem a uma verificação por parte dos militares israelenses. Mas um novo impasse surgiu no começo da semana com a recusa da Itália - país que inicialmente seria o destino do grupo - em aceitar os 13 palestinos. Dois telefonemas feitos na terça-feira pelo secretário de Estado americano, Colin Powell, não convenceram o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, a dar refúgio aos palestinos. As autoridades italianas queixaram-se, principalmente, do fato de não terem sido consultadas antes do acordo assinado por palestinos e israelenses.