Fechamento de agências turcas do HSBC será temporário O BDDK, órgão regulador do sistema bancário turco, informou que o HSBC Holdings suspendeu suas operações na Turquia apenas temporariamente, em resposta ao ataque à sede local do banco, em Istambul. Um carro-bomba explodiu na frente do prédio do HSBC e outro perto do consulado britânico. Pelo menos 26 pessoas morreram e 450 ficaram feridas nas ações. Após os ataques, as 159 unidades do HSBC no território turco fecharam suas portas por precaução. O BDDK informou que o HSBC retomará suas ope rações assim que forem tomadas medidas para melhorar a segurança. O BDDK afirmou que nenhum dado foi perdido na sede local do banco e que os clientes poderiam ficar tranqüilos quanto aos seus depósitos.