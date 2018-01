Fechamento de semanário provoca críticas no Iraque Acusada por iraquianos de estar restringindo a liberdade de imprensa, a administração de ocupação liderada pelos EUA defendeu hoje sua decisão de fechar um semanário xiita que ela acusa de fomentar a violência contra tropas da coalizão. O semanário Al-Hawza, uma espécie de porta-voz do clérigo xiita Muqtada al-Sadr, foi fechado no domingo por ordem de Paul Bremer, o administrador civil americano do Iraque. Ele acusou a publicação de "criar uma séria ameaça de violência contra forças da coalizão e contra cidadãos iraquianos cooperando com as autoridades da coalizão na reconstrução do Iraque". O semanário ficará fechado por 60 dias. O fechamento ocorre num momento delicado para a coalizão, que se prepara para entregar a soberania aos iraquianos em 30 de junho enquanto tem de enfrentar uma intensa resistência armada. A mídia iraquiana na época de Saddam Hussein era fortemente controlada, com todos jornais, estações de tevê e rádios seguindo os ditames do agora proscrito Partido Baath. Destacando que mais de 200 jornais surgiram no Iraque desde a queda de Saddam, o porta-voz da Autoridade Provisória de Coalizão (CPA, na sigla em inglês), Dan Senor, explicou que "o que não vamos tolerar, entretanto, é indivíduos ou organizações buscando incitar a violência contra a coalizão". O Comitê de Proteção a Jornalistas, baseado em Nova York, expressou num comunicado "profunda preocupação" com o fechamento do semanário. "O abrupto e dramático fechamento pela CPA do Al-Hawza envia uma preocupante mensagem sobre o respeito à liberdade de imprensa", disse o diretor-executivo do comitê, Ann Cooper. "É uma mensagem errada, especialmente no momento em que os iraquianos trabalham para restaurar sua soberania política".