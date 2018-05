Fechar fronteira da UE seria piada, diz político francês

Jean-François Copé afirmou que a revisão que a França e a Itália pediram ontem do Acordo de Schengen é baseada em fatores econômicos, não na xenofobia. Em entrevista à Associated Press, ele argumentou: "Nós temos as condições e os meios de absorver a mão de obra relacionada à imigração? A resposta é não".

A França e a Itália se envolveram em uma crise diplomática nas últimas semanas sobre como lidar com mais de 20 mil imigrantes tunisianos que chegaram à Itália desde meados de janeiro, e cuja entrada na França foi em grande parte barrada pelas autoridades na fronteira. As informações são da Associated Press.