Fed e bancos vão injetar bilhões no mercado O Federal Reserve e os maiores bancos de Wall Street estão se preparando para gastar bilhões de dólares para apoiar o mercado acionário norte-americano, que reabrirá nesta segunda-feira após permanecer fechado desde os ataques terroristas de terça-feira passada, informou neste domingo o jornal britânico The Observer. Um comitê secreto intitulado "Grupo de Trabalho sobre Mercados Financeiros", que inclui banqueiros, representantes da Bolsa de Valores de Nova Iorque, Nasdaq e do Tesouro, está pronto para participar de uma ação do Federal Reserve "numa escala sem precedentes". O Fed, apoiado pelos bancos, vai comprar ações de fundos mútuos e outros vendedores institucionais se houver sinais de pânico. As autoridades norte-americanas estão determinadas a evitar uma queda global dos mercados, como ocorreu em 1929 ou 1987. Bancos de investimentos e suas corretoras vão dificultar movimentos especulatórios de investidores e fundos hedge tornando mais difícil para eles obterem preços em termos favoráveis. Além disso, as autoridades norte-americanas estão preparadas para relaxar as regras que previnem as empresas de comprar as suas próprias ações. O "Grupo de Trabalho sobre Mercados Financeiros" foi criado por uma ordem direta do ex-presidente Ronald Reagan em 1989 e abriga representantes de bancos como o Merrill Lynch e o Goldman Sachs. Ele já atuou algumas vezes, como no início da década passada e em 1998 durante a crise do fundo hedge LTCM. Mas há dúvidas sobre se essa ação coordenada conseguirá evitar um gigantesco movimento de venda em Wall Street. A expectativa com a reabertura da Bolsa de Valores de Nova Iorque foi um dos assuntos de destaque da imprensa européia neste domingo, com previsões não consensuais sobre como ela deverá se comportar. Para alguns analistas, haverá uma elevação nos primeiros dias de pregão, um efeito emocional que está sendo chamado de "patriótico", mas que deverá durar pouco, sendo seguido por uma acentuada queda. Outros acreditam que o mercado acionário, que já vinha registrando perdas antes dos ataques, irá despencar desde o início, com as ações perdendo cerca de 10% do seu valor até atingir um patamar de estabilização. Ainda há aqueles, uma minoria, que teme um crash semelhante ao registrado em 1929. "Algumas pessoas estão falando de uma ´alta patriótica´ que poderia elevar o índice Dow Jones em 1000 pontos na abertura", disse o diretor do banco de investimentos britânico ING Barings, Tony Jackson. "Eu acho que essa elevação não será tão grande, mas acho que ele vai subir, talvez em algumas centenas de pontos." Mas, segundo Jackson, no longo prazo a tendência será de baixa, "provavelmente 10% menos que no nível da reabertura, pois muitas empresas vão cortar as suas previsões de crescimento a partir de agora". Já Khuram Chaudry, estrategista para mercado acionário do Merrill Lynch, , acredita que a bolsa poderá cair cerca de 10% já na abertura. "Ë preciso lembrar que as coisas já não iam bem antes dos ataques contra o World Trade Center", afirmou. "Já havia sinais de que a confiança entre os consumidores estava se deteriorando." Outros analistas estão preocupados com a desordem nos mercados, apesas dos esforços das autoridades monetárias dos países ricos. "Há um grau de sincronização entre as três maiores economias do mundo", disse John Llewellyn, economista do Lehman Brothers. "Os Estados Unidos e a Europa estão em forte queda enquanto o Japão está em apuros. Há uma década, o Japão estava numa situação melhor, e por isso a economia global poderá acabar numa situação pior do que a registrada há dez anos. "Apesar de raros, há também os otimistas. "Acredito que os fundamentos econômicos vão melhorar a partir de 2002", disse Sonja Gibbs, estrategista chefe para o mercado acionário do Nomura International. Além do comportamento das bolsas, é crescente a aposta de que o Federal Reserve deverá adotar um corte de juros de até 0,75 pontos percentuais logo após a reabertura do mercado. A próxima reunião do Fed está marcada apenas para o dia 2 de outubro, mas analistas acreditam que as autoridades monetárias norte-americanas irão se antecipar diante da inevitável queda no nível de confiança entre os consumidores, o que torna a perspectiva de uma recessão quase inevitável. "Os mercados estão contando agora com um corte de 75 pontos base pelo Fed", disse Mike Gallagher, analista do Ideaglobal. "Antes dos ataques, muitas pessoas achavam que a fase de relaxamento monetário tinha acabado, mas agora isso mudou." O preço do petróleo também é outro foco de grande preocupação. Teme-se que a retaliação norte-americana afete o Oriente Médio e os principais países produtores, jogando o preço da commodity para as alturas, atingindo até US$ 40 dólares o barril. Na sexta-feira, o preço do barril Brent para novembro fechou a US$ 29,43 no London International Petroleum, em clima de forte nervosismo. Segundo corretores, a maioria das grandes empresas petrolíferas entraram no mercado fazendo compras da commodity, assumindo posições de longo prazo com o receio de uma ação militar norte-americana. "As empresas petrolíferas estão comprando barris em grandes volumes, o que mostra que elas estão inseguras sobre o futuro do abastecimento", disse Peter Gignoux, do Schroder Salomon Smith Barney. O analista Leo Drollas, do Centro para Estudos Globais Energéticos, afirmou que tudo vai depender da resposta do presidente George W. Bush e da consequente reação da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep). "Se a Opep se tornar hostil, o preço do barril poderá subir e atingir os US$ 40 ou mais", afirmou Drollas.