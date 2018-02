Fed revê em alta previsão de crescimento dos EUA

O Federal Reserve (Fed) revisou para cima sua previsão de crescimento para a economia dos Estados Unidos, mas alertou que a taxa de desemprego deverá continuar alta ao longo do ano.

Na ata de sua última reunião, divulgada nesta quarta-feira, o Banco Central americano prevê que o PIB (Produto Interno Bruto) do país avance entre 2,8% e 3,5% em 2010.

No relatório anterior, de novembro, a previsão era de crescimento de entre 2,5% e 3,5%¨.

De acordo com o Fed, a taxa de desemprego deverá permanecer em entre 9,5% e 9,7% neste ano. Na ata anterior, essa previsão era de entre 9,3% e 9,7%.

Para 2011, a projeção é de que a taxa de desemprego fique entre 8,2% e 8,5%.

Segundo a ata da reunião, realizada no final de janeiro, os participantes esperam que a recuperação econômica continue, mas "de forma mais lenta do que a verificada em recessões anteriores".

"Um ritmo moderado de expansão implicará em uma lenta melhora no mercado de trabalho neste ano, com a taxa de desemprego caindo apenas gradualmente", afirma o texto.

O Fed prevê ainda que a inflação deverá ficar entre 1,4% e 1,7%, taxa maior que a previsão anterior, de entre 1,3% e 1,6%.

Preocupação

As novas previsões do Fed foram divulgadas no mesmo dia em que o presidente Barack Obama marcou o aniversário de um ano de seu pacote de estímulo econômico no valor de US$ 787 bilhões (cerca de R$ 1,44 trilhão).

Em um discurso em Washington, Obama disse que graças ao pacote a recessão americana não se transformou em uma segunda Grande Depressão.

O presidente afirmou ainda que o pacote ajudou a salvar ou a criar 2 milhões de empregos no primeiro ano e que deverá fazer o mesmo por outros 1,5 milhão de empregos em 2010.

O desemprego é uma das grandes preocupações do governo de Obama. Em janeiro, a taxa caiu para 9,7%, depois de chegar a 10% no mês anterior.

Calcula-se que desde o início da recessão nos Estados Unidos, em dezembro de 2007, tenham sido perdidos 8,4 milhões de empregos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.