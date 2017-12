Fedex suspende entregas no mundo inteiro A empresa de entregas expressas Fedex no Brasil informou nesta terça-feira à tarde, por meio de assessoria de imprensa, que todas as atividades da empresa no mundo estão suspensas e não há previsão para retomada do funcionamento. A medida foi tomada em "cooperação com as autoridades governamentais dos Estados Unidos", após a onda de atentados ocorridos nesta terça.