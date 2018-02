Fed/Williams: liberação da moeda chinesa é natural

"Após 35 anos de crescimento impressionante, eu acho que é um próximo passo natural e saudável para o desenvolvimento chinês a liberação dos mercados de capital e a liberação do sistema financeiro interno", disse Williams em painel para discutir o assunto na reunião anual do Instituto Internacional de Finanças (IIF). "E é óbvio que a internacionalização do renminbi é uma parte integral disso."

A maioria dos passos dos quais a China precisa estão incluídos em seu plano econômico de cinco anos, afirmou Williams, incluindo a liberação de seu sistema financeiro, a implementação do depósito compulsório e a liberação das taxas de depósito. De forma geral, "um sistema financeiro mais saudável e robusto internamente".

Williams, que vota nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) no ano que vem, não falou sobre política monetária norte-americana, nem sobre as condições da economia dos Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.