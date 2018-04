Fekter diz ser a favor de conta bloqueada para a Grécia

"Em primeiro lugar, a questão política sobre como este pacote pode ser monitorado ainda está aberta, porque a Grécia deve ser acompanhada no seu caminho de reformas para que o dinheiro chegue aonde ele destina-se", disse Fekter à rádio pública OE1.

Uma conta bloqueada para depositar as quantias destinadas ao pagamento dos credores do governo da Grécia "está atualmente sendo preparada no âmbito técnico, e os ministros das Finanças (da zona do euro) discutirão isso intensivamente na reunião", afirmou Fekter.

"Eu congratulo tal conta especial...Eu acho que é necessário para seguir o caminho de reformas dos gregos através de apoio técnico e de controle sobre a forma como o dinheiro é gasto, sem interferir no direitos democráticos da (Grécia)."

Fekter também afirmou que o restante da zona do euro continuará a dar suporte à Grécia "enquanto o país adotar este caminho de reformas dolorosas". As informações são da Dow Jones.