Feministas comemoram renúncia do Papa em Paris Feministas realizaram uma manifestação em frente à Catedral de Notre Dame, em Paris, para comemorar a renúncia do Papa Bento XVI, nesta terça-feira. De topless, nove mulheres, integrantes do movimento Femen, da Ucrânia, exibiram dizeres escritos no corpo, como "Abaixo o Papa".