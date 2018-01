Feministas pedem o fim do Miss Mundo Um grupo de feministas britânicas pediu hoje o cancelamento do concurso Miss Mundo, afirmando que se a disputa de beleza continuar "as concorrentes vestirão trajes manchados de sangue". Por sua parte, o comitê organizador do evento informou que está enfrentando alguns problemas para encontrar um local adequado em Londres para realizar o concurso, que deverá acontecer agora no próximo 7 de dezembro, já que tanto os teatros Royal Albert Hall e Earls Court estarão ocupados. A organizadora do Miss Mundo, Julia Morley, no entanto, mostrou-se determinada a seguir adiante com a disputa, afirmando que "apesar dos problemas, o concurso será realizado". Do lado de fora do Sheratton Hotel, onde estão hospedadas as participantes do Miss Mundo, a atriz e parlamentar britânica Glenda Jackson pedia o cancelamento do concurso "o mais rápido possível". "O melhor a se fazer depois dos conflitos fratricidas e sangrentos é cancelar a disputa", afirmou a deputada. Para Germaine Greer, feminista australiana residente em Londres, a perspectiva de se realizar o evento na Grã-Bretanha é "horripilante". Mais tarde, a escritora Muriel Gray afirmou: "Essas modelos estarão vestindo trajes manchados de sangue". O concurso de Miss Mundo, planejado anteriormente para ocorrer na Nigéria, provocou mais de 200 mortes na semana passada, depois que um jornal local provocou indignação entre os muçulmanos - maioria no país - ao dizer que o profeta Maomé provavelmente tivesse se casado com uma das concorrentes. Morley negou hoje que o concurso Miss Mundo tenha sido a causa da violência na Nigéria. Ela afirmou que o concurso está sendo manipulado e atribuiu a violência ao artigo do jornal. A violência começou na quarta-feira da semana passada na cidade nortista de Kaduna e continuou no dia seguinte na capital, Abuja onde seria realizado o concurso. Cristãos enfurecidos atacaram muçulmanos que se opunham ao acontecimento por motivos religiosos.