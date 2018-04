Fenômeno Erick é rebaixado a tempestade no México O furacão Erick perdeu força e foi rebaixado para a categoria de tempestade tropical à medida que se afastou do litoral do México no Oceano Pacífico. O Centro Nacional de Furacões dos EUA, em Miami, afirmou que a tempestade se concentra a cerca de 420 quilômetros da parte mais ao sul do estado de Baja California.