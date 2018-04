Feriadão chinês começa com milhões às escuras O feriado do ano-novo chinês começa na quarta-feira, depois de uma semana de nevascas que deixa milhões de pessoas sem eletricidade. Por outro lado, dezenas de milhares de pessoas conseguiram finalmente pegar trens, ônibus e aviões com destino a suas cidades. Muita gente morreu em acidentes provocados pela neve às vésperas do feriadão, quando ocorre uma das maiores migrações anuais da humanidade. O caos nas estações e aeroportos é comum nesta época, mas foi agravado desta vez pelo pior inverno em um século no sul, centro e leste da China. Na quarta-feira, o céu esteve claro na maior parte do país e foi suspenso o "alerta grave" contra neve e chuva que vigorou durante três dias. No sul, as temperaturas subiram bem acima de 0C. Cidades inteiras passaram mais de uma semana sem água e luz. Onze eletricistas morreram em consertos e na retirada do gelo dos postes e cabos. Houve destruição de lavouras e criações. A remota localidade de Wengxiang, nas gélidas montanhas de Guizhou, está sem eletricidade desde o dia 14 de janeiro. Os moradores têm de enfrentar estradas íngremes e escorregadias para trazer água em baldes, já que os canos haviam congelado ou rachado. "À noite, é como um cobertor de escuridão", descreveu o morador Pan Zhengkai, cuja família se habituou a jantar às 16h, antes do anoitecer. "Acho que vamos ter de celebrar o ano-novo no escuro. Não podemos comprar velas." Chenzhou, cidade na Província central de Hunan, a mais afetada, viveu na quarta-feira seu 12o dia sem eletricidade, depois de uma breve retomada na noite de terça. As autoridades prometem uma restauração gradual do serviço. Cerca de mil torres e postes caíram por causa do peso do gelo e da neve, o que na prática significa a destruição de uma rede que levou décadas para ser erguida, segundo a agência estatal de notícias Xinhua. Em todo o país, 170 dos mais de 2.000 condados sofreram apagões. Até a noite de terça, 131 condados tinham restabelecido total ou parcialmente a energia. O aumento dos preços do carvão, dos legumes, da carne de porco, do arroz e de outros itens agravou o drama do feriadão chinês. Mas o mar de viajantes que aguardava trens, especialmente na estação de Guanghzou (sul), finalmente se dissipou. (Reportagem adicional de Jason Subler dm Pequim)