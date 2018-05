Férias de Sarkozy nos EUA causam polêmica na França O presidente francês, Nicolas Sarkozy, chegou ontem aos EUA onde ficará duas semanas de férias. Acompanhado da mulher, Cécilia, e dos filhos, Sarkozy está hospedado numa luxuosa casa de um ex-executivo da Microsoft na cidade de Wolfeboro, às margens do Lago Winnipesaukee, em New Hampshire. O destino escolhido por Sarkozy causou polêmica na França. O jornal francês ?Le Parisien? revelou que o aluguel da casa é de US$ 30 mil por semana. Já o ?Le Monde? afirmou que a escolha do destino é importante, pois demonstraria a vontade de Sarkozy, um conhecido ?atlanticista?, de aproximar-se ainda mais do governo americano.