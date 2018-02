Férias terminam e Obama volta para a Casa Branca Edgartown, Massachusetts, 24/08/2014 - As férias de verão do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, terminam neste domingo. Ele deve voltar para a Casa Branca após passar duas semanas com sua família na ilha de Martha''s Vineyard, na costa de Massachusetts. Nesse período, sua tentativa de descansar e relaxar foi interrompida por eventos envolvendo os combates promovidos pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, além dos protestos na cidade de Ferguson, no Missouri.