Feridos são retirados da sede da ONU em Bagdá A fachada do Hotel Canal, sede das Nações Unidas em Bagdá, caiu em meio a uma forte explosão nesta terça-feira. Um repórter da Associated Press no local disse ter contado 9 feridos sendo retirados do hotel m macas. Estima-se que haja outras dezenas de feridos, entre eles autoridades da ONU. Nazar Hababa, motorista da ONU, estava copberto de sangue enquanto contava ter visto vítimas no prédio. ?Às 16h30 (hora local) ouvimos uma grande explosão. Ela foi causada por uma bomba?, disse Adnan Al-Jabouri, o segundo motorista da ONU no hotel. Dezenas de veículos militares Humvees foram par ao local. O hotel, que antes da guerra abrigou os inspetores da ONU em Bagdá, fica no nordeste da capital iraquiana.