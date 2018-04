Fernando Lugo passa bem após cirurgia de próstata O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi submetido hoje a uma cirurgia de próstata e passará alguns dias se recuperando, segundo informações de seu escritório. O ministro de Comunicação, Augusto Dos Santos, afirmou que Lugo, de 58 anos, deve deixar o hospital amanhã e começar a trabalhar no início da próxima semana, ainda com uma agenda limitada.