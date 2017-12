Ferry-boat pega fogo no Mar do Norte Um barco ferry-boat com 611 passageiros pegou fogo no Mar do Norte na manhã desta segunda-feira. Helicópteros de salvamento foram enviados ao local, oito milhas distante do litoral de Great Yarmouth, em Norfolk, no Reino Unido. O incêndio, que teve início na casa das máquinas da embarcação, está sob controle. Ainda não há informações sobre vítimas. A origem e o destino do barco não foram esclarecidos, nem tampouco o nome da companhia que operava o navio.