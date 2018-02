Festa de touros na Espanha deixa cinco feridos A força animal solta na festa taurina de San Fermín manchou de sangue, nesta terça-feira, as ruas de Pamplona, onde os touros se lançaram sobre as pessoas que corriam durante o encerramento da festa. Dois dos touros soltos nas ruas da parte velha da cidade, num trajeto menor que um quilômetro, se separaram dos demais e se voltaram à esquerda à direita, investindo contra tudo o que estava em movimento. Cinco pessoas atacadas pelos chifres dos touros foram hospitalizadas, informou o governo regional de Navarra, e outras três foram tratadas por lesões no pescoço, uma fratura de pulso e outros ferimentos. O ferido mais grave foi o norte-americano Justin Skonberg, de 22 anos, com um corte de 20 centímetros na coxa direita.