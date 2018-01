Festa do tomate pinta cidade espanhola de vermelho Afundando até os joelhos em massa vermelha, dezenas de milhares de participantes atacaram-se uns aos outros com toneladas de tomates maduros na festa mais bagunçada do verão espanhol. A polícia da vila de Bunol - de 10.000 habitantes - disse que cerca de 36.000 pessoas participaram da batalha de tomates, banhando a si mesmas, os muros e as ruas com 130 toneladas de frutos ?bélicos?. Imagens de TV mostram alguns dos participantes literalmente nadando em purê fresco de tomate. Tudo começou com tiro de revólver ao meio dia, sinal para que seis caminhões despejassem munição para a tradicional batalha de ?La Tomatina?. Moradores que preferiram ficar na sacada de suas casas participavam jogando água nos combatentes. A prefeitura montou 500 chuveiros públicos para os participantes da festa se limparem. Outros preferiram pular no rio local. Segundo a tradição, a festa, que ocorre sempre na última quarta-feira de agosto, começou nos anos 40, quando grupos de meninos começaram a jogar o lanche uns nos outros numa praça. Eles repetiram a dose no ano seguinte, dessa vez alvejando qualquer um que se aproximasse e dando origem à festa.