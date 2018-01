Festival de rock na Alemanha é esvaziado por ameaça terrorista

BERLIM - Um dos festivais de música mais famosos da Alemanha, o Rock am Ring, que acontece no autódromo de Nürbugring, em Nürburg, foi esvaziado nesta sexta-feira, 2, em razão de uma "ameaça terrorista".

Em um post no Facebook, os organizadores do evento disseram que a medida foi tomada como forma de "precaução" enquanto a polícia realiza suas investigações. "Todos os visitantes foram convidados a sair da área do festival de forma calma e controlada", afirma a mensagem.

Além disso, a mensagem destaca que o festival deve continuar normalmente neste sábado. Na noite desta sexta, o evento receberia nomes como Simple Plan, Liam Gallagher, Bastille, Rammstein e 2Cellos.

O Rock am Ring acontece desde 1985 e reúne anualmente cerca de 100 mil pessoas. / Ansa