Festival hindu deverá reunir 32 milhões de peregrinos Milhares de monges hindus banharam-se hoje nus nas águas geladas do Rio Ganges, unindo-se a outros cerca de 30 milhões de peregrinos para marcar o ápice do festival Kumbh Mela, a maior festa religiosa do mundo. Aproveitando uma convergência planetária do Sol e da Lua que ocorreu hoje, um fenômeno que, segundo o calendário religioso hindu, só se repetirá daqui 144 anos, os milhões de fiéis esperam se purificar e se livrar de todos os males nas águas do rio sagrado. Amanhã, o dalai-lama, o líder espiritual e político do Tibete deverá se unir aos peregrinos, segundo informaram seus seguidores na sede do governo no exílio em Dharmsala. O dalai-lama, cujos seguidores acreditam ser a reencarnação de Buda, não planeja se banhar no Ganges, mas participará de um ritual de orações, juntamente com líderes hindus. Segundo o administrador do festival, Jeevesh Nandan, 32 milhões de pessoas devem se banhar na confluência dos rios Ganges e Yamuna, na altura da cidade de Allahabad, até o anoitecer. Hoje é o segundo dos quatro dias de banhos sagrados no festival, em que o elixir da imortalidade - lançado durante uma luta mítica entre deuses e demônios - fica misturado às águas do Ganges, de acordo com a tradição. O festival teve início em 9 de janeiro e tem duração de 43 dias.