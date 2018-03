Festival reúne 25 grupos circenses de 16 países na China

O Festival Internacional de Circo de Wuqiao, que teve início neste fim de semana em Shijiazhuang, capital da província meridional de Hebei, conta com a participação de 25 grupos circenses 16 países. Segundo a agência oficial "Xinhua", artistas circenses da China - onde o circo é um dos espetáculos favoritos do público -, Rússia, França, Estados Unidos, Alemanha, Coréia do Norte, Espanha e outros países participarão de 31 atuações no festival, que dura até o dia 4 de novembro. O festival, um dos três maiores do mundo, é patrocinado pelo Ministério de Cultura e o Governo provincial de Hebei na atual edição. O subdiretor do comitê organizador do festival, Zhou Liantian, ressaltou a variedade das atuações e técnicas acrobáticas dos participantes, reflexo das distintas culturas reunidas para a ocasião. De forma paralela ao festival acontecerá um fórum circense internacional que centrará sua atenção na percepção em outros países do circo chinês e sobre como introduzir melhorias aos espetáculos acrobáticos.