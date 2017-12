FHC antecipa em uma hora retorno a Brasília O presidente Fernando Henrique Cardoso acaba de antecipar das 16 horas para as 15 horas desta quarta-feira o seu embarque, nesta cidade da África do Sul, rumo a Brasília. Com isso, o horário previsto para sua chegada à capital federal, que era 20h30, passou a ser 19h30. A agenda do presidente na Cidade do Cabo não inclui compromissos oficiais, é apenas uma escala técnica. Nesta quarta-feira, às 10h30, diferentemente do que estava previsto, Fernando Henrique não vai mais a um museu. Ele optou por fazer uma visita a um mirante - o Table Mountain Cabo Way -, de onde se pode ver toda a cidade e a Península do Cabo. Segundo os informes turísticos relativos ao local, dali o visitante pode ver o território sul-africano até uma distância de 100 quilômetros.