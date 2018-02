FHC confirma texto com críticas a reação americana O presidente Fernando Henrique Cardoso confirmou o texto original do discurso distribuído hoje de manhã na Conferência Sobre Transição e Consolidação Democrática. Durante sua fala no encontro, o presidente brasileiro saiu do texto e fez um discurso mais ameno em relação às críticas, contidas no texto original, à reação do governo americano aos atentatos terroristas de 11 de setembro. Ele disse que teve que enxugar o discurso por falta de tempo. Fernando Henrique voltou a falar de sua preocupação com a preservação dos direitos individuais. No texto original, ele afirma: "Se, para vencer o terror, tivermos que abrir mão das liberdades individuais, das garantias dos direitos civis, da proibição do uso da tortura, então nossa vitória será realmente um contra-senso. Em nome da defesa de nossos valores, estaríamos de fato promovendo a sua destruição".