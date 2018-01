FHC deve viajar para Rússia O presidente Fernando Henrique Cardoso realizará no período de 13 a 16 de janeiro visita oficial a Moscou, a convite do Presidente Vladimir Putin. A visita, segundo nota distribuída pelo Ministério das Relações Exteriores " consolida o processo de aproximação entre o Brasil e a Rússia e deverá elevar a novo patamar as relações entre os dois países". Durante a visita, o presidente cumprirá amplo programa, incluindo encontros de trabalho com o Presidente Vladimir Putin, com o Primeiro-Ministro Mikhail Kassianov e com os presidentes do Conselho da Federação e da Duma de Estado, devendo participar do seminário empresarial sobre oportunidades de negócios entre os dois países. Acompanharão o presidente na viagem a Moscou dona Ruth Cardoso e o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer e esposa.