FHC dirá a Bush que o Brasil defende seus interesses O presidente Fernando Henrique Cardoso dirá nesta sexta-feira, ao presidente norte-americano George Bush, que o Brasil quer a integração comercial com os países da Área de Livre Comércio das Américas, mas defenderá seus interesses. ?Essa não é uma decisão de governo e não pode ser: é uma decisão da sociedade?, disse o presidente, em entrevista à Radiobrás, antes de viajar para Washington. Fernando Henrique comentou que tanto ele como os ministérios do Desenvolvimento e das Relações Exteriores têm conversado com empresários brasileiros para poder formar uma opinião e levar este ponto de vista à III Cúpula das Américas, marcada para o final de abril, em Quebec, no Canadá. ?Temos que ver, com profundidade, em cada setor da economia, o que acontece?, ponderou. O presidente também fez questão de ressaltar que o Brasil já tem integração comercial com os países do Mercosul e que busca a criação de uma zona de livre comércio com a Europa. Assim como nas negociações com os europeus, Fernando Henrique tem deixado claro que o Brasil só aceita fazer concessões de seu mercado se os Estados Unidos estiverem dispostos a abrir seu mercado para os produtos brasileiros. ?Eu tenho a expectativa de que o presidente Bush entenda quais são as nossas razões para que possamos ter algum tipo de relacionamento nessa matéria?, ponderou Fernando Henrique. ?Temos uma integração com o Mercosul e buscamos também uma zona de livre comércio com a Europa; a mesma coisa que estamos buscando com os Estados Unidos agora?, disse, acrescentando: ?O Brasil precisa manter um relacionamento correto com os Estados Unidos?. Fernando Henrique destacou também que Brasil e Estados Unidos são defensores da democracia e dos direitos humanos e têm em comum ainda a preocupação com o crescimento do tráfico de drogas. ?Temos muitas matéria em conjunto para discutir?, afirmou. ?Esse primeiro encontro será uma aproximação inicial para que, no decorrer do que resta de meu mandato e no mandato do presidente Bush, avance mais e mais."