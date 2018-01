FHC diz que Alca deve sair em 2005 O presidente Fernando Henrique Cardoso disse há pouco, em Washington, que não vai "fugir" do compromisso de criação da Alca em 2005. A afirmação foi feita após FHC ser questionado sobre a posição dos presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que defendeu a criação do bloco o mais rápido possível. O resto, segundo o presidente, é preciso avaliar "se há condições ou não". Sobre a vontade expressa hoje pelo presidente norte-americano, de promover o "século das Américas", o FHC disse que é preciso "olhar para os mais pobres do hemisfério". "É preciso mais compromisso político, espiritual e também mais generosidade".