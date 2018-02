FHC diz que o Brasil se orgulha por ter ajudado o Timor O presidente Fernando Henrique Cardoso manifestou nesta segunda-feira o orgulho do Brasil por ter colaborado para que o Timor Leste se tornasse uma nação livre e soberana. Em discurso no palácio da Alvorada, durante almoço oferecido ao presidente daquele país, Xanana Gusmão, Fernando Henrique parabenizou os timorenses pelo ingresso na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e elogiou Xanana por personificar "a luta heróica de um povo que soube conquistar a liberdade". Ao lado da atriz Lucélia Santos, principal protagonista da novela brasileira A Escrava Isaura, exibida naquele país, Fernando Henrique lembrou que o presidente timorense "transformou-se em símbolo dos valores mais caros à comunidade internacional - paz, democracia, justiça e respeito aos direitos humanos". Fernando Henrique condecorou Xanana Gusmão com o grande colar da ordem nacional do Cruzeiro do Sul - a mais importante honraria concedida a autoridades estrangeiras. Em troca, recebeu um "thais" vermelho com fios dourados, uma espécie de xale, muito usado naquele país. O presidente disse ter ficado alegre ao saber que todos os projetos de cooperação, discutidos durante sua visita à capital do Timor, Dili, como a Alfabetização Solidária, Educação à Distância e outros nas áreas de saúde, agricultura e educação estão frutificando. Comemoração do penta Ao agradecer a Fernando Henrique, e brincar com a atriz Lucélia Santos, chamando-a de "minha querida escrava", Xanana Gusmão fez questão de parabenizar o Brasil pela conquista do pentacampeonato. "Nesta copa, nós sentimos que estávamos lá", afirmou o presidente timorense. Antes, em tom de brincadeira, ele disse que em seu país se comenta que "os timorenses jogam futebol como os brasileiros, o que não é verdade, mas perdem como os portugueses, o que não é mentira", arrancando risos dos presentes. Participaram do encontro os ministros da Defesa, Geraldo Quintão, da Saúde, Barjas Negri, e do Gabinete Militar, general Alberto Cardoso, além da presidente da Pastoral da Terra, Zilda Arns e do secretário-executivo da CNBB, D. Raimundo Damasceno. Xanana Gusmão considerou o crescimento econômico seu "maior desafio", para tirar a população do país da miséria absoluta. "Precisamos de um projeto de desenvolvimento nacional", concluiu.