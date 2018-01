FHC é convidado a participar da Conferência contra Racismo O presidente Fernando Henrique Cardoso foi convidado pelo governo da África do Sul para participar da Conferência Mundial contra o Racismo, que ocorre no final do mês em Durban. Fernando Henrique faz parte de uma lista de 30 chefes de Estado e de governo que foram contatados pelos sul-africanos numa tentativa de aumentar a importância política da reunião. "A presença do presidente brasileiro contribuiria muito para o debate sobre o racismo, já que o Brasil tem uma história bastante particular que poderia ser útil para outras sociedades", afirmou a ministra de Relações Exteriores da África do Sul, Nkosazana Clarice Dlamini Zuma. Inicialmente, a idéia era de que apenas chanceleres fossem à conferência, mas os impasses nas últimas semanas obrigaram a ONU e a África do Sul a repensar a reunião. Um dos obstáculos tem sido a recusa dos europeus e norte-americanos de reconhecerem que os termos "colonialismo" e "escravidão" sejam incluídos na declaração final como fatores que contribuíram para o racismo. "Temos que encerrar esse capítulo da história, mas para isso temos que debatê-los", afirmou a ministra sul-africana. A decisão sobre a ida do presidente à Durban deverá ocorrer na semana que vem, quando será definida a delegação do Brasil na conferência. "Se eu fosse ele (Fernando Henrique), não desperdiçaria essa chance de mostrar que o governo está comprometido em solucionar o problema do racismo no Brasil", afirma a vice-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, que faz parte da delegação oficial do País na conferência. O problema é que, faltando 20 dias para o encontro, os impasses não estão sequer perto de uma solução, o que poderia levar os presidentes a evitarem uma viagem para uma reunião fadada ao fracasso. "Até agora, apenas 12 chefes de Estado confirmaram suas presenças", informou um diplomata sul-africano. Na avaliação de organizações não-governamentais, além da ida do presidente o governo deveria anunciar, antes mesmo da conferência, medidas para combater o racismo. O governo garante que irá lançar uma campanha nacional de combate ao racismo, mas apenas depois que a reunião de Durban acabar.