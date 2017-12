FHC elogia "pressão das massas" - em Quebec O presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso saiu nesta sexta-feira no fim da tarde da reunião com o presidente americano George W. Bush, realizada no hotel Le Lowes Concorde, em Quebec. O presidente disse que a reunião foi "cordial e agradável. "Aqui fora, o ambiente é bastante agradável. A gente vê a pressão das massas, e é sempre bom ver a pressão da população. Deu para ver as manifestações, mas estou habituado a isso", disse o presidente. O presidente disse que, durante a reunião com o presidente Bush e os líderes da Comunidade Andina, ele afirmou que o Brasil está reforçando as suas fronteiras por causa do narcrotráfico e destacou que o País tem políticas próprias para tratar da questão. Fernando Henrique ressaltou que o Brasil está disposto a trocar informações com os paises da região, mas a política é nacional e não regional. Fernando Henrique disse que durante o encontro destacou que o Brasil está tomando bastante cuidado com a questão da lavagem de dinheiro e com os capitais que se movem com a droga. Ele também disse que o Brasil tem se organizado em relação ao problema, sobretudo com a aprovação de uma legislação especifica pelo Congresso.