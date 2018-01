FHC envia condolências à rainha Elizabeth e a Tony Blair O presidente Fernando Henrique Cardoso enviou, por meio da embaixada brasileira em Londres, mensagem de condolências pela morte de Elizabeth, a rainha-mãe, à família real britânica. A manifestação de condolências foi enviada para a Rainha Elizabeth II e para o primeiro-ministro inglês, Tony Blair, em nome do povo e do governo brasileiro. A rainha-mãe morreu hoje à tarde no pavilhão real em Windsor, aos 101 anos.