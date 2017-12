FHC envia mensagem de solidariedade a Bush pelo 11/9 O presidente Fernando Henrique Cardoso enviou nesta terça-feira mensagem de solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, lamentando os atentados de 11 de setembro de 2001 e reafirmando a necessidade de combater-se o terrorismo. Eis a íntegra da nota: ?Há um ano, o mundo assistiu com horror aos ataques terroristas realizados contra os Estados Unidos da América. Agora, nesta ocasião em que recordamos o passado, quero reiterar-lhe nosso mais profundo sentimento de solidariedade ao povo norte-americano, com o qual temos laços tão especiais de amizade. Reservamos um lugar em nossos pensamentos para as vítimas e suas famílias, cuja tragédia jamais será esquecida. Os inomináveis atos terroristas de 11 de setembro, que consideramos como uma agressão contra todo o continente americano, produziram abalos que se propagaram pelo mundo inteiro e despertaram a mais viva preocupação entre os Estados amantes da paz. Estou convencido de que a memória do que ocorreu naquele dia terrível continuará a fortalecer nossa determinação de somar esforços para combater o terrorismo em todas as suas formas e para seguir adiante em nosso trabalho comum de promoção da paz e da justiça entre as nações.?