FHC enviará mensagem a Bush pelo 11 de setembro O presidente Fernando Henrique Cardoso vai enviar mensagem de solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em memória das vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro do ano passado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, que não detalhou o teor da mensagem nem a forma como ela será encaminhada. O porta-voz também não respondeu se Fernando Henrique aproveitará a oportunidade para fazer algum comentário sobre o planejado ataque militar dos EUA contra o Iraque. Um ano depois dos atentados que destruíram as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, e parte do prédio do Pentágono, em Washington, Bush tenta obter apoio da comunidade internacional para afasta Saddam Hussein do comando do Iraque. De acordo com a assessoria de Imprensa do Itamaraty, o governo brasileiro ainda não tem posição oficial sobre o pretendido ataque ao Iraque. Mas, historicamente, o País tem evitado apoiar ações militares, preferindo sempre soluções negociadas e pacíficas. Na manhã de quarta-feira, dia 11, Fernando Henrique estará em Manaus, devendo voltar a Brasília no começo da tarde.