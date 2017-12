FHC já está em Quebec O presidente Fernando Henrique Cardoso desembarcou nesta quinta-feira à noite no aeroporto internacional desta cidade canadense. Ele deixou o aeroporto sem conversar com os jornalistas brasileiros que o aguardavam e seguiu direto para o hotel Hilton, onde terá dentro de instantes um encontro com o primeiro-ministro do Canadá, Jean Chrétien. A imprensa não está autorizada a cobrir esse encontro.