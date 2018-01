FHC janta com grandes empresários italianos A solidez das instituições brasileiras e a continuidade das reformas são os pontos de maior preocupação dos investidores italianos no País. Esse foi o centro da conversa que um grupo de oito empresários de grandes companhias italianas teve durante jantar, nesta segunda-feira, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, na embaixada brasileira na Itália. Eles também trocaram idéias sobre a crise argentina, e a avaliação é que o País não corre risco de contágio. "Se o Brasil tiver um problema, terá sido causado pelos próprios brasileiros e não pelos argentinos", disse o presidente da Telecom Italia, Marco Tronchetti Provera. "A Argentina é um exemplo do que o Brasil não deve fazer", acrescentou o presidente da RCS Editori, Cesare Romiti. "Não acho que o Brasil irá pelo mesmo caminho", afirmou o diretor-executivo da Fiat, Paolo Cantarela. "O Banco Central é bem administrado, a economia é bem administrada." Ele disse que, há alguns anos, a Fiat fez uma aposta no Mercosul e se instalou na Argentina para fazer uma cadeia integrada com suas instalações no Brasil. "Infelizmente, a situação na Argentina ficou cada vez pior", disse. Hoje, a produção da Fiat na região está praticamente toda no Brasil, que é o maior investimento da companhia fora da Itália. A produção brasileira da Fiat já ultrapassou a italiana. "Somos brasileiros e, acima de tudo, mineiros", brincou. Os empresários também manifestaram desejo de que o próximo governo, seja ele qual for, prossiga com as reformas econômicas. "Estamos satisfeitos com as reformas que Fernando Henrique Cardoso implementou no Brasil e esperamos que o próximo presidente prossiga nessa linha de reformas e apoio ao desenvolvimento", disse Cantarela. Ele e Provera não revelaram sua opinião sobre um eventual governo Luiz Inácio Lula da Silva. Já Cesare Romiti disse que ouve falar, há anos, da possibilidade de Lula vencer as eleições presidenciais. "Mas ele nunca ganhou", comentou. O presidente da Telecom Italia disse que conversou a respeito da crise no setor de telecomunicações no Brasil. "Dissemos que somos uma companhia disposta a investir, então precisamos de condições para implementar a licença pela qual já pagamos", afirmou. "É bom para os brasileiros e para a Telecom Italia." Os investimentos da companhia no Brasil somam US$ 5 bilhões. Romiti lamentou que Fernando Henrique esteja terminando seu mandato. "É um grande presidente", elogiou. Provera disse que Fernando Henrique é talvez "o patrimônio mais forte do Brasil", dada sua visão de mundo. Também participaram do encontro o presidente da CDB Web Tech, Carlo de Benedetti, o presidente do grupo Sanpaolo, Stefano Masera, o presidente da Parmalat, Calisto Tanzi, e o presidente da Marchesi Antinori, Piero Antinori.