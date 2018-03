FHC lamenta "quebra de institucionalidade na Venezuela" O presidente Fernando Henrique lamentou esta tarde "a quebra de institucionalidade na Venezuela". Ele disse esperar que sejam respeitadas as "regras da democracia, liberdade e as instituições". O presidente disse que ainda não tem detalhes sobre a situação venezuelana, mas afirmou que, "se um povo em determinado momento tira quem está no governo, é preciso que se legitime imediatamente a nova ordem com eleições". FHC disse que o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, que está na reunião do Grupo do Rio, na Costa Rica, mantém contato permanente com o governo brasileiro e outros presidentes da região, para discutir a situação da Venezuela. "Devemos ter uma atitude comum, levando em conta que este continente é democrático e não aceita governos de força. É preciso que haja eleições", afirmou. "Entendemos conjunturas, mas achamos que devem ser imediatamente superadas com regras claras, através da soberania popular". Leia tudo sobre a crise na Venezuela