FHC parabeniza Uribe por vitória nas urnas O presidente Fernando Henrique Cardoso telefonou hoje para o presidente eleito da Colômbia, Álvaro Uribe, para parabenizá-lo pela vitória nas eleições. De acordo com o porta-voz do Planalto, Alexandre Parola, "o presidente reitera a sua mensagem de que as eleições na Colômbia são um exemplo claro do vigor da idéia democrática no nosso continente". Fernando Henrique não quis se pronunciar, no entanto, sobre as possíveis conseqüências para o Brasil da disposição de Uribe de intensificar os combater às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e ao narcotráfico. "Quanto a questões específicas, o presidente lembra que elas são assuntos domésticos colombianos e que não caberia comentário, nessa circunstância", disse o porta-voz. Na última semana, Exército, Marinha e Aeronáutica promoveram na Amazônia a primeira operação combinada entre as Forças Armadas no País. O local escolhido foi proposital. A Amazônia hoje é considerada a prioridade número um para o Ministério da Defesa, que tem transferido tropas do sul para o norte e, mesmo com o fim da operação, mantém tropas e equipamentos na área. O objetivo da operação foi intensificar a fiscalização na região amazônica. Fernando Henrique, no entanto, descarta qualquer ligação entre a Operação Tapuru e as eleições colombianas. "No que concerne a medidas na nossa fronteira, elas seguem cronograma próprio, que não se vincula a resultados eleitorais", afirmou o porta-voz. O governo vem reforçando a presença de tropas na região e o ministro da Defesa, Geraldo Quintão, pretende realizar uma segunda operação na Amazônia no segundo semestre.