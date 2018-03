FHC pede ação dos líderes mundiais pela paz no Oriente Médio O presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu nesta terça-feira uma atuação mais efetiva dos líderes mundiais na construção da paz no Oriente Médio. Por sua orientação, o embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), Gelson Fonseca, conclamou o Conselho de Segurança a envolver-se diretamente na promoção da paz entre Israel e a Autoridade Palestina, em discurso proferido hoje no organismo. "A responsabilidade dos grandes líderes mundiais é imensa nesse momento e não cabe a eles cruzar os braços, nem a nós, e olhar o que está acontecendo", afirmou o presidente, durante solenidade de posse dos novos ministros do governo no Palácio do Planalto. "É preciso construir situações mais favoráveis", completou, assinalando que a opinião pública mundial parece "estar anestesiada" e apenas assistindo às cenas de barbárie e de terrorismo que estão acontecendo no Oriente Médio. Fernando Henrique, entretanto, afirmou não acreditar que essa situação de conflito vai perdurar. Mas deixou clara a posição brasileira em relação à escalada de violência. Ele informou que deu instruções a Fonseca para que, de comum acordo com demais países latino-americanos, "atue mais efetivamente na construção de condições de paz". Para o presidente, "cabe aos brasileiros preservar esses valores da paz, de concórdia, de democracia e de boa convivência". Em Nova York, na tarde de hoje, Fonseca cumpriu parte das determinações do presidente. Em discurso nas Nações Unidas, o embaixador brasileiro deixou claro que o Conselho de Segurança "tem a responsabilidade especial de utilizar seus instrumentos legítimos para exigir o cumprimento de suas decisões". Indiretamente, a mensagem chamou a atenção para a necessidade de o Conselho valer-se de sua possibilidade de enviar missões de paz e até tropas para a região de conflito. "Uma presença internacional, com pleno apoio das Nações Unidas, parece indispensável", declarou Fonseca. De acordo com o presidente, este será um ano difícil. Ele lembrou que a interconexão entre os países faz com que tudo o que acontece em um ponto do mundo, se reflita no outro. "Nós todos vimos, lemos e ouvimos aterrorizados o que está acontecendo em certas partes do globo como terrorismo, os atentados criminosos contra os Estados Unidos, o Afeganistão, as questões da Palestina e de Israel." E acrescentou: "isso afeta a todos nós". O presidente fez questão de falar dos esforços empreendidos pelo Brasil em favor das negociações em busca da paz entre Israel e a Autoridade Palestina, embora dentro dos limites das possibilidades do País. "Eu me manifestei favoravelmente à proposta da Arábia Saudita de uma paz global naquela região", informou ele, acrescentando que chegou a enviar uma carta ao príncipe herdeiro saudita, Abdullah, autor da proposta de paz aprovada na semana passada pelos países árabes.