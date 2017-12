FHC se diz chocado com atentados O presidente Fernando Henrique Cardoso só irá se pronunciar sobre os episódios terroristas ocorridos hoje nos Estados Unidos depois do almoço. Durante o encontro com o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, Fernando Henrique foi questionado pelos fotógrafos que documentavam a reunião sobre os atentadados. "Eu falo com vocês depois do almoço", respondeu. Apesar disso, ele admitiu estar ?chocado? com os incidentes.