FHC se reunirá com De la Rúa e Bush no Canadá Nesta sexta-feira pela manhã, em seu segundo dia de estada em Quebec, no Canadá, onde participa da Cúpula das Américas, o presidente Fernando Henrique Cardoso reúne-se com o presidente da Argentina, Fernando de La Rúa, para um café da manhã. Será o segundo encontro bilateral do presidente brasileiro, que hoje à noite se encontra com o primeiro-ministro do Canadá, Jean Chrétien, também na forma de reunião exclusiva. A agenda do presidente inclui, também amanhã, reunião com Hugo Chavez, presidente da Venezuela, de manhã, e com o presidente Ricardo Lagos, do Chile, logo após o almoço. Às 15h30 local (16h30 de Brasília), Fernando Henrique participa de reunião de trabalho com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e líderes de países da Comunidade Andina, para discutir o programa "Iniciativa Regional Andina", relacionado à Colômbia. À noite, acontece a abertura oficial da Cúpula das Américas, na qual o presidente deve discursar. No sábado e no domingo, Fernando Henrique participa da agenda oficial da Cúpula, com reuniões de trabalho, e volta para Brasília no domingo, às 15 horas locais.