FHC sugere a Lula indicar Vieira de Mello ao Nobel da Paz O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso enviou ao sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, um telegrama sugerindo que o governo brasileiro indique o nome de Sérgio Vieira de Mello para o Prêmio Nobel da Paz. Eis a íntegra da mensagem: "Neste momento de emoção e reconhecimento pelos excepcionais serviços prestados à paz mundial por Sérgio Vieira de Mello, permito-me, ao mesmo tempo em que expresso minhas condolências, sugerir que se proponha o nome do insigne brasileiro para que se confira post-mortem a ele o Prêmio Nobel da Paz." No início da tarde, a jornalista Clarissa Thomé já havia apurado que o Senado votará nessa semana um requerimento de indicação do nome de Vieira de Mello para o Prêmio Nobel da Paz. Se for aprovado, o documento será então encaminhado à Academia de Ciências de Estocolmo, entidade que concede o prêmio. O requerimento foi assinado pelos senadores Eduardo Suplicy (PT-SP), que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado, e Pedro Simon (PMDB-RS).