FHC tirará os óculos para falar com Bush O presidente Fernando Henrique Cardoso disse que vai "tirar os óculos e falar com tranquilidade" com o presidente dos EUA, Georde W. Bush, sobre a Alca. O comentário de FHC foi feito após ele tomar conhecimento da declaração de Bush de que olhará "o homem nos olhos" - referindo-se a Fernando Henrique Cardoso.