Fiat e nobreza, o casamento do ano na Itália A Itália comemorou neste sábado o ´casamento do ano´ - segundo a imprensa italiana; a união entre John Elkann, herdeiro do império Fiat, e Lavinia Borromeo, representante da nobreza nacional. Mais de 700 convidados, entre eles o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, Michael Schumacher, piloto da Ferrari, a jóia da Fiat, e donos das principais fortunas do país, acompanharam a festa em uma das ilhas do Lago Maggiore, de propriedade da família Borromeo. A cerimônia do religioso foi realizada em uma outra ilhota próxima, chamada Ilha Madre, para cerca de 60 parentes próximos. A noiva, assim como suas duas irmãs que serviram de testemunhas, vestiam Valentino.