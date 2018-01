Ficou preso 3 dias dentro do banheiro Um homem de 63 anos que fugia de um assalto em Viena, na Áustria, ficou preso durante três sufocantes dias dentro de um banheiro público desmontável. Para escapar à perseguição, ele se trancou dentro do box. Os ladrões, irritados, derrubaram o banheiro no chão, com a porta para baixo. Durante 80 horas, sob calor de 30 graus, a vítima gritou por socorro. Só pôde sair depois de avisar um pedestre, através de uma fresta.