Fidel: 1º vídeo em 5 meses

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse que teve encontros "animados e afetuosos" com o líder cubano Fidel Castro ontem e na véspera. Chávez foi a Havana para "reforçar os laços bilaterais". Segundo a imprensa cubana, ao todo ele falou com Fidel por três horas sobre a crise nos setores de energia e produção de alimentos. Ontem à noite, a TV cubana mostrou um vídeo (sem som) de um dos encontros, com a presença do presidente Raúl Castro. Fidel aparece magro, mas conversando animadamente. Primeiro é mostrado sentado e depois, de pé, ao despedir-se de Chávez. "A revolução anda para a frente, agitando bandeiras e tocando tambores", disse Chávez. "Fidel está pensando, escrevendo e ditando linhas estratégicas importantes." Aos 81 anos, Fidel está afastado da presidência desde 2006, quando foi submetido a uma cirurgia no intestino. Até a divulgação do vídeo, as fotos do encontro de Fidel com o presidente Lula, em janeiro, eram as últimas imagens do líder cubano veiculadas pelos meios de comunicação. Antes de Chávez, o último líder estrangeiro a reunir-se com Fidel foi o boliviano Evo Morales, no dia 23. "Ele está magro, mas lúcido", disse Evo na ocasião. A Venezuela é um dos grandes parceiros econômicos e políticos de Cuba. Mas há indícios de que o novo governo da ilha tem interesse em buscar mais parceiros para reduzir sua dependência de Caracas. Ainda ontem, o publicitário colombiano Nicolás Mendoza lançou um boneco vodu do líder venezuelano. Chávez é hoje uma das figuras mais hostilizadas pela opinião pública da Colômbia. Segundo Mendoza, o boneco ajudará os colombianos a "extravasar sua agressividade contra ele".