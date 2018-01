Fidel acredita em vitória de Chávez no referendo O líder cubano Fidel Castro não tem nenhuma dúvida sobre a vitória de seu amigo, o venezuelano Hugo Chávez, no referendo do próximo domingo, quando os eleitores do país sul-americano irão às urnas para decidir se o mandato presidencial de Chávez deve ou não ser revogado. "É preciso acontecer algo muito especial que o resultado seja desfavorável a Chávez, e isso até a oposição sabe", comentou o líder cubano no Centro de Meteorologia de Havana, de onde acompanhou a passagem do furacão Charley. Acompanhado de perto pelas autoridades cubanas, o processo na Venezuela ganhou amplo espaço nos veículos de comunicação da ilha comunista, que dedicaram diversas páginas, capas de jornais e até um programa de televisão ao assunto. "Não tenho a mais remota dúvida sobre a vitória de Chávez", garantiu Fidel Castro. De acordo com o presidente cubano, os compatriotas de Chávez não esquecem os programas sociais da chamada revolução bolivariana. Fidel afirmou ainda que Chávez "vencerá com honra", pois "não é um homem que aceite vitória fraudulenta".